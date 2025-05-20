Куда исчезают публичные финансы: «Раз деньги в Молдову поступают, а люди еще больше беднеют, значит деньги идут не туда» — мнение

«Значит, деньги не туда направляются. Куда направляют эти деньги — большой вопрос. Госслужащие должны проверять, куда идут эти деньги и как они используются. Что-то идет не так, и конкретнее об этом могут сказать Национальный антикоррупционный центр и Счетная палата, которые, хоть в своих отчетах и пишут о том, что выявили неправильное использование средств, это останавливается на уровне констатации и никаких дальнейших расследований не проводится», — заявила Татьяна Иовв в комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».