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Куда исчезают публичные финансы: «Раз деньги в Молдову поступают, а люди еще больше беднеют, значит деньги идут не туда» — мнение

Любая ошибка, особенно связанная с распределением или использованием публичных денег должна быть под пристальным контролем государства.

Источник: Комсомольская правда

По словам экономиста Татьяны Иовв, несмотря на то, что в Молдову деньги приходят, ожидания людей, что их жизнь станет легче и будет меньше бедных, не оправдываются.

«Значит, деньги не туда направляются. Куда направляют эти деньги — большой вопрос. Госслужащие должны проверять, куда идут эти деньги и как они используются. Что-то идет не так, и конкретнее об этом могут сказать Национальный антикоррупционный центр и Счетная палата, которые, хоть в своих отчетах и пишут о том, что выявили неправильное использование средств, это останавливается на уровне констатации и никаких дальнейших расследований не проводится», — заявила Татьяна Иовв в комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».

Экономист подчеркнула, что любая ошибка, особенно связанная с распределением или использованием публичных денег должна быть под пристальным контролем государства, потому что именно государство несет ответственность за получаемые извне средства.

В то же время, Иовв отметила, что из-за того, что наблюдается рост инфляции, люди не чувствуют улучшение своего уровня жизни, даже при росте зарплат.

«Реальный рост зарплаты — это та зарплата, которая не съедается инфляцией. Номинальная официальная зарплата растет, но по факту, бедность увеличивается. А это означает, что зарплата съедается инфляцией. Плюс людей в стране становится меньше, соответственно, и в экономику поступает все меньше и меньше денег».

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