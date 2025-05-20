Куда исчезают публичные финансы: «Раз деньги в Молдову поступают, а люди еще больше беднеют, значит деньги идут не туда» — мнение

По словам экономиста Татьяны Иовв, несмотря на то, что в Молдову деньги приходят, ожидания людей, что их жизнь станет легче и будет меньше бедных, не оправдываются.
«Значит, деньги не туда направляются. Куда направляют эти деньги — большой вопрос. Госслужащие должны проверять, куда идут эти деньги и как они используются. Что-то идет не так, и конкретнее об этом могут сказать Национальный антикоррупционный центр и Счетная палата, которые, хоть в своих отчетах и пишут о том, что выявили неправильное использование средств, это останавливается на уровне констатации и никаких дальнейших расследований не проводится», — заявила Татьяна Иовв в комментарии для программы «КонтрНовости» на «Первом в Молдове».
Экономист подчеркнула, что любая ошибка, особенно связанная с распределением или использованием публичных денег должна быть под пристальным контролем государства, потому что именно государство несет ответственность за получаемые извне средства.
В то же время, Иовв отметила, что из-за того, что наблюдается рост инфляции, люди не чувствуют улучшение своего уровня жизни, даже при росте зарплат.
«Реальный рост зарплаты — это та зарплата, которая не съедается инфляцией. Номинальная официальная зарплата растет, но по факту, бедность увеличивается. А это означает, что зарплата съедается инфляцией. Плюс людей в стране становится меньше, соответственно, и в экономику поступает все меньше и меньше денег».
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