В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере», — говорится в сообщении.