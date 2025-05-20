Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

МВД: мошенники стали заставлять жертву позвонить самостоятельно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере», — говорится в сообщении.

Гражданин звонит и попадает на «специалиста», который подтверждает тревогу, говорит, что данные «пытаются украсть», и предлагает «защитить» их.

«Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы», — заключили в ведомстве.