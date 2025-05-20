В МВД рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сегодня мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно, что значительно снижает бдительность, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Сегодня мошенники чаще всего не звонят первыми, они заставляют жертву позвонить самостоятельно. Это значительно снижает бдительность: человек уверен, что сам вышел на контакт и значит всё безопасно. Но это — ловушка. Всё начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере», — говорится в сообщении.
Гражданин звонит и попадает на «специалиста», который подтверждает тревогу, говорит, что данные «пытаются украсть», и предлагает «защитить» их.
«Все это — часть сложной многоступенчатой схемы, нацеленной на полный контроль над аккаунтами и деньгами жертвы», — заключили в ведомстве.