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Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая — РИА Новости Крым. В Ялте начинается эксперимент по оптимизации движения транспорта в центре города. Как сообщила глава администрации Янина Павленко, задача — разгрузить центр курорта в летний период.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, эксперимент стартует в начале июня в районе остановки «Спартак» по направлению к центру.

«Здесь — планируем временно убрать парковку, перенести остановку ближе к мосту, обозначив делиниаторами полосу для общественного транспорта. А на самом мосту с Красноармейской на Маршака убираем неэффективные светофоры. Также ликвидируем пешеходный переход к институту “Магарач”, который находится ближе к остановке “Кирова”», — проинформировала мэр.

Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина «Яблоко» и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки «5 квартал», а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.

Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.