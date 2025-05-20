Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

По ее словам, эксперимент стартует в начале июня в районе остановки «Спартак» по направлению к центру.
«Здесь — планируем временно убрать парковку, перенести остановку ближе к мосту, обозначив делиниаторами полосу для общественного транспорта. А на самом мосту с Красноармейской на Маршака убираем неэффективные светофоры. Также ликвидируем пешеходный переход к институту “Магарач”, который находится ближе к остановке “Кирова”», — проинформировала мэр.
Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина «Яблоко» и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки «5 квартал», а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.
Павленко призвала ялтинцев делиться своими идеями по организации дорожного движения и также отметила продолжающуюся работу по установке экопарковок в ялтинских дворах.