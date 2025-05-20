Центр Ялты в курортный сезон разгрузят от транспорта

Кроме того, в пятом квартале возле временного рынка определят место под муниципальную парковку, в том числе будет задействовано пространство у магазина «Яблоко» и выше к автовокзалу. На пешеходном переходе остановки «5 квартал», а в последствии и стороны улицы Московской, не доезжая до автовокзала, поставят светофоры. По мнению местных властей, это позволить избежать заторов.