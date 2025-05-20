В центре Воронежа спасли котенка, застрявшего на дереве

В понедельник, 19 мая, у железнодорожного вокзала развернулась целая спасательная операция.
В одном из сообществ социальной сети появилась информация о котенке, застрявшем на дереве. Откликнулись на призыв о помощи немало неравнодушных людей. Были среди них и представители управления экологии — двух предприятий МБУ «ЭкоЦентр» и «Зеленхоз». Они помогли с техникой.
Для спасения котенка вызвали вышка, однако даже длины ее стрелы не хватило, чтобы достать до ветки. Но котенка все удалось с нее снять с высоты. В этом помог житель соседнего дома, работающий альпинистом.
— Котенка сразу отвезли в ветеринарную клинику. Специалисты ненадолго поместили малыша в кислородную камеру, чтобы он мог восстановиться после пережитого стресса. Сейчас с котенком все хорошо, ему уже ищут дом и заботливую семью, — рассказали в управлении экологии Воронежа.