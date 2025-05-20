Воронежцы требуют вернуть 27-й автобус

Ситуация с общественным транспортом в городе становится критической: люди вынуждены тратить по полтора часа на поездки в центр с остановки «Маршала Жукова», используя пересадки, что оборачивается в 120 рублей в день и около 2800 рублей в месяц.
Ситуацию усугубило прекращение работы автобусов № 44 и 48, что вызвало недовольство у жителей Подгорного и ЖК «Грин Парк». Хотя администрация города рассматривает увеличение числа автобусов на маршруте № 75, жители отмечают, что он ходит раз в полчаса, и даже с добавлением транспорта проблема не будет решена.
На фоне недовольства в социальных сетях появляются комментарии, явно написанные ботами, утверждающие о улучшении транспортной ситуации. Однако горожане не ведутся на эти манипуляции.
Жители Воронежа настаивают на необходимости восстановления регулярного движения автобусов № 27, 44 и 48, подчеркивая, что это не просто просьба, а жизненная необходимость.