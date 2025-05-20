Воронежцы требуют вернуть 27-й автобус

Ситуацию усугубило прекращение работы автобусов № 44 и 48, что вызвало недовольство у жителей Подгорного и ЖК «Грин Парк». Хотя администрация города рассматривает увеличение числа автобусов на маршруте № 75, жители отмечают, что он ходит раз в полчаса, и даже с добавлением транспорта проблема не будет решена.