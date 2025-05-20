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Пермяков приглашают принять участие в опросе о содержании контейнерных площадок

На портале «Госуслуги» жителей Перми опрашивают на тему содержания контейнерных площадок на придомовых территориях.

На портале «Госуслуги» жителей Перми опрашивают на тему содержания контейнерных площадок на придомовых территориях.

Пермяки могут поделиться своим мнением и ответить на вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок. Например, участвует ли опрашиваемый в раздельном накоплении отходов, есть ли вблизи дома участника опроса контейнерная площадка, какие проблемы отмечаются в содержании контейнерной площадки.

Проголосовать можно до 3 июня на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».