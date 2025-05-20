Пермяков приглашают принять участие в опросе о содержании контейнерных площадок

Пермяки могут поделиться своим мнением и ответить на вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок. Например, участвует ли опрашиваемый в раздельном накоплении отходов, есть ли вблизи дома участника опроса контейнерная площадка, какие проблемы отмечаются в содержании контейнерной площадки.