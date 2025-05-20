В Национальном центре «Россия» в День семьи стартует свадебный фестиваль

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Второй Всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяет сердца» стартует в День семьи, любви и верности в Москве в Национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе площадки.
«В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре “Россия” стартует II Всероссийский свадебный фестиваль “Россия соединяет сердца”. В этот день 170 пар одновременно соединят свои судьбы узами брака. Событие станет частью яркой фестивальной программы, которая продлится до 13 июля и объединит тематические концерты, экскурсии, выставки и встречи с интересными людьми», — говорится в сообщении.
Как рассказали в НЦ «Россия», фестиваль начнется с прогулки пар на теплоходах по Москве-реке, после чего мероприятие продолжится на территории центра. Центральным событием фестиваля станет церемония единовременного бракосочетания. Завершит праздник торжественный концерт и символическая передача семейного очага.
В НЦ «Россия» подчеркнули, что обязательным условием участия в одновременной регистрации брака стал наряд с использованием элементов национального костюма.
Фестиваль продлится до 13 июля. Подать заявку пары смогут до 4 июля на сайте площадки.
Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России.