В Национальном центре «Россия» в День семьи стартует свадебный фестиваль

«В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре “Россия” стартует II Всероссийский свадебный фестиваль “Россия соединяет сердца”. В этот день 170 пар одновременно соединят свои судьбы узами брака. Событие станет частью яркой фестивальной программы, которая продлится до 13 июля и объединит тематические концерты, экскурсии, выставки и встречи с интересными людьми», — говорится в сообщении.