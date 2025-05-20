20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые показы «Орлеанской девы» в Большом театре состоятся 17 и 18 июня. Об этом сообщили БЕЛТА в Большом театре.
Знаменитый режиссер народный артист России Георгий Исаакян сегодня провел первую сценическую репетицию постановки оперы П. Чайковского «Орлеанская дева». Этот спектакль станет заключительной премьерой 92-го сезона Большого театра Беларуси. Премьера обещает стать ярким культурным событием в рамках объявленного в театре Года Чайковского. Первые показы состоятся 17 и 18 июня.
На встрече с труппой Георгий Исаакян представил эскизы декораций — изысканные и сложные, в которых предстоит существовать артистам. Он обратил внимание на костюмы, рассказал о замысле будущей постановки. «Спектакль, над которым мы работаем вместе с дирижером-постановщиком и художественным руководителем театра Артемом Макаровым и художником Алексеем Трегубовым, задуман как пространственно многогранный: он словно живет в трех измерениях», — сказал он.
Режиссер пояснил, что, во-первых, существует город Домреми, который известен на весь мир тем, что в нем родилась Жанна д’Арк. И этот современный город полностью посвящает себя легендарной, можно сказать — мифологизированной героине, устраивая самые разнообразные перформансы, фестивали и праздники в ее честь, которые проводятся в театральной форме. Второе пространство — как раз та самая театральная реальность. Но появится и третья — историческая. Реальность XV века, которая разыгрывается в воображении современной юной девушки, представляющей себя Жанной д’Арк и примеряющей на себя ее судьбу.
По словам Георгия Исаакяна, получается масштабная, многослойная конструкция, которую предстоит воплотить на сцене. Режиссерская задача — соединить все эти времена и миры.
Впереди у коллектива — непростая, но вдохновенная работа: постановка одной из самых редко звучащих, но удивительно красивых, мощных опер Чайковского, повествующей о жизненном пути Жанны д’Арк, ее вере, борьбе и трагической гибели.
«Орлеанская дева» — это восхитительная музыка, это сложнейшие партии. Театр, который берется за постановку этой оперы, должен предъявить высочайший уровень труппы — солистов, артистов хора, оркестра. Это гигантское полотно, в котором нет места компромиссу ни в одной детали", — подчеркнул Георгий Исаакян.
Над спектаклем также работают главный хормейстер народная артистка Беларуси Нина Ломанович и художник по свету Ирина Вторникова. Главные партии готовят ведущие солисты оперы Большого театра Оксана Волкова, Дарья Горожанко, Анастасия Малевич, Оксана Якушевич (Иоанна д’Арк), Мария Галкина, Марта Данусевич, Анастасия Москвина (Агнесса Сорель), Дмитрий Капилов, Андрей Селютин, Станислав Трифонов (Тибо), Александр Гелах, Виктор Менделев, Иосиф Никитенко (Раймонд), Владимир Громов, Андрей Клипо, Денис Янцевич (Дюнуа), Андрей Валентий, Владислав Зозулько (Архиепископ) и др. В творческую группу спектакля также входят дирижеры Виталий Грищенко и Владимир Оводок. -0-