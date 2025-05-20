Первые показы «Орлеанской девы» в Большом театре состоятся 17 и 18 июня

Режиссер пояснил, что, во-первых, существует город Домреми, который известен на весь мир тем, что в нем родилась Жанна д’Арк. И этот современный город полностью посвящает себя легендарной, можно сказать — мифологизированной героине, устраивая самые разнообразные перформансы, фестивали и праздники в ее честь, которые проводятся в театральной форме. Второе пространство — как раз та самая театральная реальность. Но появится и третья — историческая. Реальность XV века, которая разыгрывается в воображении современной юной девушки, представляющей себя Жанной д’Арк и примеряющей на себя ее судьбу.