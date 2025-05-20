Мэр Самары Иван Носков контролирует ликвидацию последствий непогоды

В Самаре продолжается ликвидация последствий непогоды, которая обрушилась на город 20 мая. Работы находятся на контроле главы города Ивана Носкова. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Благодаря этому большинство упавших деревьев и веток уже убрали.
— По городу работают спецмашины, откачивают воду там, где нет ливневок, рассказал Иван Носков и уточнил, что к 19.00 в Самаре уже откачали около 300 кубометров воды, а из дождеприемников убрали упавшие ветки.
Специалисты ТТУ починили контактную сеть и трамвайные пути, так что общественный транспорт уже работает в штатном режиме. Поврежденные остановки и другие дорожные объекты приведут в порядок в течение суток.
Иван Носков поблагодарил сотрудников городских предприятий за оперативную работу, но отметил, что по прогнозу сильный ветер ожидается и 21 мая, поэтому самарцам нужно быть осторожными. О случаях повреждений нужно сообщать в диспетчерскую департамента городского хозяйства