Роспатент: в регионах РФ в патентовании преобладают медтехнологии и строительство

«В топе направлений у разработчиков этих регионов — заявки по медицинским технологиям. В восьми из десяти регионов они находятся в тройке лидеров среди отраслей. В 2024 году в Роспатент поступило 2 643 заявки от местных изобретателей. К самым популярным отраслям также относятся технологии измерений (преобладают в семи регионах из десяти): в 2024 году было подано 1 559 соответствующих заявок», — говорится в сообщении.