Роспатент: в регионах РФ в патентовании преобладают медтехнологии и строительство

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Наибольшее число заявок на регистрацию изобретений приходится на медицинские технологии, специальные машины, технологии измерений и гражданское строительство. Такой вывод сделали эксперты Роспатента, проанализировав 10 российских регионов — лидеров в патентовании за 2024 и 2023 годы, сообщает пресс-служба ведомства.
«В топе направлений у разработчиков этих регионов — заявки по медицинским технологиям. В восьми из десяти регионов они находятся в тройке лидеров среди отраслей. В 2024 году в Роспатент поступило 2 643 заявки от местных изобретателей. К самым популярным отраслям также относятся технологии измерений (преобладают в семи регионах из десяти): в 2024 году было подано 1 559 соответствующих заявок», — говорится в сообщении.
Специальные машины преобладают в заявках на изобретения (1 496 заявок в 2024 году) в четырех регионах. Это направление объединяет множество отраслей, связанных с конвейерными линиями для производства и спецтехникой. Также последние два года наибольшее число разработок было связано с двигателями, турбинами и насосами.
«Развитие сферы интеллектуальной собственности и инновационная активность регионов — приоритет государственной политики России. Создаются рабочие механизмы стимулирования патентной активности разработчиков и коммерциализации результатов их деятельности. Особое внимание уделяется критически важным отраслям. Роспатент анализирует соответствующие показатели, чтобы налаживать эффективную работу с регионами, определять, где требуется поддержка и в каких сферах можно ждать прорывных технологий», — заявил руководитель Роспатента Юрий Зубов, чьи слова приводятся в сообщении.
На протяжении 10 лет неизменными лидерами по подаче заявок на изобретение являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку регионов по заявительской активности в 2024 году также вошли Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Самарская и Воронежская области. Высокий уровень изобретательской активности в этих регионах объясняется наличием крупных научно-промышленных центров, вузов и научно-исследовательских организаций.
«Все технологические линии, по которым ведутся отечественные разработки, соответствуют национальным целям развития РФ и концепции ее технологического развития. Российские изобретатели, научные и инновационные институты видят и определяют востребованные государством направления, компенсируют имеющийся в технологиях дефицит», — отметили в ведомстве.