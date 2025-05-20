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Полиция Ростова проводит проверку после публикации видео с угрозами

В Ростове-на-Дону неизвестный угрожал прохожим.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина угрожал прохожим. Сотрудники правоохранительных органов в рамках мониторинга Интернета обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой неизвестный мужчина показывал предмет, напоминающий оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 20 мая.

Несмотря на отсутствие официальных обращений от граждан, полиция начала доследственную проверку.

Сейчас донские правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, разыскивают возможных очевидцев и работают над установлением личности подозреваемого.

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