Полиция Ростова проводит проверку после публикации видео с угрозами

В Ростове-на-Дону неизвестный мужчина угрожал прохожим. Сотрудники правоохранительных органов в рамках мониторинга Интернета обнаружили в социальных сетях видеозапись, на которой неизвестный мужчина показывал предмет, напоминающий оружие. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 20 мая.