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Долгожданное тепло и белые ночи вывели петербуржцев на улицы города

С приходом долгожданного потепления улицы Петербурга оживились: горожане и туристы активно гуляют, наслаждаясь приятной погодой и атмосферой наступающих белых ночей. В этом году весна пришла в Северную столицу с заметным опозданием, и теперь петербуржцы стараются не упустить ни одного теплого дня.

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Улицы наполнились жизнью — и не только в выходные: даже по будням в популярных местах много гуляющих. Люди слушают уличных музыкантов, глазеют на фаер-шоу и просто гуляют.

Сезон водного транспорта в Петербурге официально стартовал 15 апреля, а мотосезон открыли 17 мая. С тех пор набережные и дороги наполнились гулом моторов, а по рекам и каналам вновь курсируют экскурсионные теплоходы и частные лодки.

Белые ночи еще не наступили, но их предчувствие уже витает в воздухе: вечерний свет задерживается все дольше, город будто просыпается после долгой зимы. Жители и гости Северной столицы с удовольствием встречают весну на улицах — в парках, на террасах кафе и у воды, наслаждаясь коротким, но таким ярким петербургским межсезоньем.