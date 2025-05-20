Долгожданное тепло и белые ночи вывели петербуржцев на улицы города

Белые ночи еще не наступили, но их предчувствие уже витает в воздухе: вечерний свет задерживается все дольше, город будто просыпается после долгой зимы. Жители и гости Северной столицы с удовольствием встречают весну на улицах — в парках, на террасах кафе и у воды, наслаждаясь коротким, но таким ярким петербургским межсезоньем.