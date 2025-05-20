«16 рассветов и закатов за сутки». О чем Марина Василевская рассказала юным пациентам РНПЦ травматологии

Воспитатель, певец, милиционер и даже космонавт — каждый ребенок искренне мечтает кем-то стать, когда вырастет. Ребята с самыми разными устремлениями и мечтами, юные пациенты РНПЦ травматологии и ортопедии, сегодня встретились с первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. В течение всей встречи их любопытство не утихало, а непосредственных и неожиданных вопросов, высоко поднятых рук становилось все больше. Корреспонденты БЕЛТА понаблюдали за беседой.
Среди участников встречи оказалась Саша Столпинская. Она хочет стать дизайнером или архитектором, а после встречи с Мариной Василевской задумалась и о профессии космонавта.
«Очень нравится, что космонавты могут наблюдать красивые виды и помогать Родине. На встрече задавали очень интересные вопросы, узнала много нового для себя. Очень удивилась тому, насколько тяжело восстанавливаться после космоса», — поделилась она впечатлениями после встречи.
Марина Василевская также с юных лет представляла себе свою взрослую жизнь — правда, совсем не такой, какой она оказалась в итоге. Долгое время она проработала бортпроводником, а в детстве и вовсе хотела стать учительницей. Сегодня она рассказала, как отправлялась с космодрома Байконур на огромную Международную космическую станцию — размером с футбольное поле. Оттуда космонавты выходят в открытый космос.
«С самого детства любила аттракционы, особенно “молоточки”, в которых ты на несколько секунд зависаешь вниз головой. Ездила кататься каждые выходные, как будто с детства себя готовила к космосу. Если ты ответственный, добрый, старательный и стремишься развиваться и не останавливаться на достигнутом, перед тобой откроются такие дороги, что ты даже не сможешь себе представить», — подчеркнула первая женщина-космонавт Беларуси.
Во время полета ей удалось пробыть в космосе двое дополнительных суток — вместо 12 дней экспедиция продлилась 14, летели более 50 часов. В течении этих дней экипаж был в постоянном вращении. Марина встречала 16 рассветов и закатов за одни сутки, в невесомости чувствовала себя как в своей стихии. В таком состоянии она оказывалась словно на перекрестке дорог и училась ни в кого не врезаться, быть аккуратной.
Василевская рассказала, как изменилась ее жизнь после полета в космос Василевская: увидев Землю тогда в иллюминаторе, поняла, насколько мы должны оберегать нашу планету Василевская: Беларусь — космическая держава, нас ждут дальнейшие успехи.
Работа космонавта комплексная: Марина Василевская рассказала, что работала с пробиотиками, микробами, полезными бактериями, готовила специальные продукты. Экипаж фотографировал и снимал на видео Землю с помощью специальной аппаратуры.
Однако есть и обратная сторона такой необычной профессии. За время тренировки перед космическим путешествием нужно было максимально подготовиться ко всем сюрпризам, которые могли возникнуть в космосе и его непривычной для человека среде. В ходе выступления Марина Василевская рассказала детям, что все «прелести» гравитации почувствовала только на этапе посадки — самом сложном.
«Наступила перегрузка, и давление было таким сильным, будто его показатели были в два раза выше реальных. Во время входа в атмосферу ты еще видишь в иллюминаторе, как горишь: за бортом корабля температура более 2 тыс. градусов. Это была жесткая посадка: в один момент наш корабль перевернулся и мы находились в положении вниз головой. После перегрузок кровь хлынула сразу в верхнюю часть тела — ждали поисково-спасательную службу», — рассказала Марина Василевская.
Такая экспедиция, по ее словам, требует долгого восстановления. «После двух недель думала, что встану и побегу. Ничего подобного! Буквально заново училась ходить. Десять минут я смогла простоять только на десятый день и была под наблюдением врачей», — рассказала она.
Ребята наивно поинтересовались, видела ли космонавт пришельцев. Она с юмором отнеслась к такому вопросу и рассказала забавную историю из жизни другого космонавта.
«У нас на Земле столько инопланетян, что если бы я увидела их в космосе, я бы не удивилась. Однажды во время другого полета Олег Новицкий ночью решил пофотографировать планету. Подлетел к иллюминатору, увидел огромный глаз и испугался — оказалось, это был его собственный. Это произошло из-за света и особенностей линз», — сказала она.
Из зрительного зала в конце встречи раздался голос: «А космос — это весело?». На что Марина Василевская с уверенностью ответила: «Космос — это и весело, и ответственно. Ты сидишь в ракете и никогда не знаешь, как поведет себя техника».
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Фото Виталия Пивоварчика.