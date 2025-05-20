«16 рассветов и закатов за сутки». О чем Марина Василевская рассказала юным пациентам РНПЦ травматологии

«С самого детства любила аттракционы, особенно “молоточки”, в которых ты на несколько секунд зависаешь вниз головой. Ездила кататься каждые выходные, как будто с детства себя готовила к космосу. Если ты ответственный, добрый, старательный и стремишься развиваться и не останавливаться на достигнутом, перед тобой откроются такие дороги, что ты даже не сможешь себе представить», — подчеркнула первая женщина-космонавт Беларуси.