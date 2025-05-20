6 основных причин, почему постоянно хочется есть

Любой человек хоть раз ловил себя на мысли: «Только что поел и снова хочу есть!» Если постоянный аппетит стал для вас реальной проблемой, стоит разобраться, почему вы не можете остановиться и продолжаете поглощать пищу даже в ущерб здоровью и фигуре. Какие существуют очевидные и неочевидные причины для бесконечных перекусов и что делать, если постоянно хочется есть, разбиралась «Газета.Ru».