Сильные пробки сковали Ростов из-за ливня вечером 20 мая

В Ростове-на-Дону из-за сильного дождя образовались пробки в восемь баллов. Об этом сообщили горожане вечером 20 мая.
Осадки привели к ухудшению видимости, затрудненному движению и локальным подтоплениям, что спровоцировало заторы на ключевых магистралях города. Пробки есть на следующих улицах: проспекты Ленина, Шолохова, Стачки, Михаила Нагибина. Затруднено движение в районе ЦГБ и главного автовокзала. Автомобили буквально не двигаются с места. Также осложнено движение транспорта и на Большой Садовой.
Водителям рекомендуется объезжать указанные участки, использовать альтернативные маршруты или по возможности отложить поездки.
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