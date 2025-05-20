Сильные пробки сковали Ростов из-за ливня вечером 20 мая

Осадки привели к ухудшению видимости, затрудненному движению и локальным подтоплениям, что спровоцировало заторы на ключевых магистралях города. Пробки есть на следующих улицах: проспекты Ленина, Шолохова, Стачки, Михаила Нагибина. Затруднено движение в районе ЦГБ и главного автовокзала. Автомобили буквально не двигаются с места. Также осложнено движение транспорта и на Большой Садовой.