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Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи стартует в Беларуси 23 мая

Педагогов и учащихся ждут интересные мероприятия, направленные на развитие туристско-краеведческой деятельности, воспитание гражданско-патриотических ценностей и уважения к богатой истории и культуре белорусского народа.

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи пройдет с 23 по 29 мая в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре экологии и краеведения.

Педагогов и учащихся ждут интересные мероприятия, направленные на развитие туристско-краеведческой деятельности, воспитание гражданско-патриотических ценностей и уважения к богатой истории и культуре белорусского народа.

Старт недели будет дан на открытии республиканских соревнований по велоориентированию Республиканской спартакиады среди детей и молодежи, которые пройдут в Гомельской области.

Рекомендации по проведению мероприятий размещены на сайте центра экологии и краеведения.

Организаторами акции выступают Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения. -0-