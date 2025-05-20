Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи стартует в Беларуси 23 мая

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя туризма и краеведения для детей и молодежи пройдет с 23 по 29 мая в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре экологии и краеведения.
Педагогов и учащихся ждут интересные мероприятия, направленные на развитие туристско-краеведческой деятельности, воспитание гражданско-патриотических ценностей и уважения к богатой истории и культуре белорусского народа.
Старт недели будет дан на открытии республиканских соревнований по велоориентированию Республиканской спартакиады среди детей и молодежи, которые пройдут в Гомельской области.
Рекомендации по проведению мероприятий размещены на сайте центра экологии и краеведения.
Организаторами акции выступают Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения. -0-