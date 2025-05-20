«В салоне должен быть порядок»: за что стоило бы штрафовать пассажиров самолетов

— Сложно представить, как эту инициативу можно осуществить. Это довольно сложно. Если рассматривать среднестатистический пассажирский самолет, например, Boeing 737 или Airbus A319, А320, и А321, то в нем рабочие места бортпроводников находятся в начале и в конце салона. Если человек встанет на 15-м ряду, чтобы побыстрее взять багаж и выйти из самолета, в момент, когда для этого еще не было дано разрешения, то бортпроводникам будет довольно сложно бежать через весь салон, чтобы его идентифицировать, посмотреть место и вычислить личные данные, — объяснил Андрианов.