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МВД: мошенники стали заставлять жертву позвонить самостоятельно

Самостоятельный звонок значительно снижает бдительность.

Источник: Аргументы и факты

Мошенники, имитируя взлом важного аккаунта, заставляют жертву позвонить самостоятельно. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отмечают, что подобный подход снижает бдительность, поскольку человек, инициировавший разговор, чувствует себя в большей безопасности, полагая, что контролирует ситуацию. Однако это иллюзия. Начальным этапом обмана служит имитация компрометации важной учетной записи, о чем сообщается посредством тревожного SMS или сообщения в мессенджере.

В МВД подчеркивают, что описанная схема является частью сложной и многоходовой комбинации, конечная цель которой — получение полного доступа к аккаунтам и финансовым средствам обманутого пользователя.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники не могут через «Госуслуги» похищать деньги.