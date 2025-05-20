МВД: мошенники стали заставлять жертву позвонить самостоятельно

В ведомстве отмечают, что подобный подход снижает бдительность, поскольку человек, инициировавший разговор, чувствует себя в большей безопасности, полагая, что контролирует ситуацию. Однако это иллюзия. Начальным этапом обмана служит имитация компрометации важной учетной записи, о чем сообщается посредством тревожного SMS или сообщения в мессенджере.