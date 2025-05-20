Разработан препарат против трех видов рака

В ходе испытаний препарат протестировали на 62 пациентах. У 70% из 42 пациентов, ранее не получавших препараты против KRAS, наблюдалось уменьшение или исчезновение опухоли, а у 97% болезнь перестала прогрессировать. У пациентов, ранее лечившихся другими ингибиторами KRAS, эффективность была ниже.