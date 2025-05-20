Разработан препарат против трех видов рака

Китайские ученые успешно завершили первую фазу клинических испытаний нового препарата D3S-001 для лечения немелкоклеточного рака легких, колоректального рака и опухолей поджелудочной железы с мутацией KRAS-G12C. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).
Препарат D3S-001 является ингибитором нового поколения, блокирующим мутантный белок KRAS-G12C, считавшийся ранее труднодоступным для терапии. По словам профессора Герберта Лунга, препарат подавляет активность мутации дольше, чем существующие аналоги.
В ходе испытаний препарат протестировали на 62 пациентах. У 70% из 42 пациентов, ранее не получавших препараты против KRAS, наблюдалось уменьшение или исчезновение опухоли, а у 97% болезнь перестала прогрессировать. У пациентов, ранее лечившихся другими ингибиторами KRAS, эффективность была ниже.
В настоящее время ученые готовятся к более масштабной второй фазе испытаний. Исследователи полагают, что D3S-001 может стать перспективной альтернативой существующим методам лечения KRAS-положительных опухолей.
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