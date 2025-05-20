Цвет настроения — черный: Глория Гейнор, Radiohead, советские ВИА, Imagine Dragons и другие референсы на конкурсе «Евровидение»

Тренд секси-дивы выкрутила на полную мощность и Мариана Конте с Мальты, пышные формы которой были сначала затянуты в красный корсет, а потом еще помещены в соблазнительную черную сеточку. Вся эта красота с такой же подтанцовкой выдавала оголтелый бурлеск на фоне игривых картинок с обнаженными мужскими телами, женскими голыми ногами и широко распахнутым бутафорским алым ртом, откуда певица, собственно, и появилась в начале номера. Но интересны здесь не затасканные клише с отсылками на девиц легкого поведения, а другие явные цитаты. Во-первых, желтое бальное платье из фатина в сочетании с рыжими волосами сильно напоминало винтажное желтое платье от Готье, в котором явилась на церемонию «Гремми» в этом году еще одна бурлескная дива Чейпел Рон. Во-вторых, компьютерная инсталляция старинной итальянской оперы на экране — один в один, как на декорациях у Леди Гаги с фестиваля Coachella. Странно, что эти похожести, которые явно не надуло случайным мальтийским бризом, до сих пор не высмеяны сатирическими видеохохмами в Интернете — буквально напрашиваются аналогии с тем, как когда-то «адидасы» превращались в «абибасы»…