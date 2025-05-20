Life.ru публикует записку, которую оставила фанатка битцевского маньяка на месте убийства

По свидетельству местных жителей, семья семилетней жертвы была неблагополучной. Мать-одиночка, 43-летняя Любовь, воспитывала троих детей от разных партнёров. Соседи сообщили о пренебрежении к детям со стороны родительницы и даже о случаях побоев. При этом сама девочка запомнилась как общительная и добрая. В день трагедии она вышла играть на улицу днём, но домой так и не вернулась. Её мать связалась с полицией только около 21:30. Семья 14-летней убийцы также известна среди местных как неблагополучная: девочка жила с матерью, которая не занималась её воспитанием.