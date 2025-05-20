Имитируют взлом «Госуслуг» и вынуждают самостоятельно звонить: россиян предупредили о новой уловке мошенников

Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв самостоятельно выходить на контакт, чтобы снизить бдительность у россиян. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.
«Все начинается с имитации взлома важного аккаунта и тревожного SMS или сообщения в мессенджере», — говорится в публикации.
В отправленном потенциальной жертве сообщении мошенники предупреждают россиян, что в их личном кабинете на портале «Госуслуги» якобы была обнаружена подозрительная авторизация. После этого аферисты просят граждан связаться со службой поддержки по номеру, с которого было отправлено сообщение, и жертва попадает на так называемого «специалиста».
Затем мошенники убеждают россиян, что их данные кто-то якобы пытается украсть, предлагая их защитить. После этого ведомые жертвы сами предоставляют свои личные данные аферистам, которые крадут их деньги и получают полный контроль над аккаунтом.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники после взлома профиля на портале «Госуслуги» прикрепляют фейковые документы.