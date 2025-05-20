Имитируют взлом «Госуслуг» и вынуждают самостоятельно звонить: россиян предупредили о новой уловке мошенников

В отправленном потенциальной жертве сообщении мошенники предупреждают россиян, что в их личном кабинете на портале «Госуслуги» якобы была обнаружена подозрительная авторизация. После этого аферисты просят граждан связаться со службой поддержки по номеру, с которого было отправлено сообщение, и жертва попадает на так называемого «специалиста».