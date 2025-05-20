ООН: более 14 тысяч младенцев в Газе могут погибнуть в течение 48 часов

Свыше 14 тысяч младенцев могут скончаться в секторе Газа в течение ближайших двух суток, если им не доставят жизненно важную гуманитарную помощь, пишет палестинское агентство WAFA, ссылаясь на заместителя генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Тома Флетчера.
Он рассказал, что сотрудники ООН пытаются спасти как можно больше детей в палестинском анклаве. Они работают в медицинских центрах и школах над оценкой потребностей в гуманитарной помощи, сообщил Флетчер.
Объемы поставок гуманитарной помощи остаются недостаточными, медики и волонтеры фиксируют критический дефицит детского питания и лекарств, рассказал замгенсекретаря ООН.
По словам Флетчера, накануне в Газу отправились пять грузовиков с помощью, но они застряли на границе.
Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанеся массированные удары в рамках операции «Колесницы Гедеона». Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что еврейское государство поставило цель установить военный контроль над всей территорией Газы и не позволит движению ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».