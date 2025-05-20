Умер член ОПГ «Чистильщики», за поимку которого предлагали 1 млн

Aif.ru стало известно о смерти одного из наиболее разыскиваемых преступников в России. Семен Ермолинский, который был членом свердловской ОПГ «Чистильщики», числился в розыске с 2012 года. За информацию, которая могла бы помочь в его поимке, в МВД предлагалось вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.
Данные Ермолинского много лет были размещены в списке самых разыскиваемых лиц, опубликованном на официальном сайте ведомства. Помимо члена свердловского ОПГ в списке значатся «орский маньяк» Валерий Андреев, киллер Владимир Кириллов, основатели украинского спецподразделения «Кракен»* Сергей Величко** и Константин Немичев**. Также, там указаны ещё семь осужденных. Недавно данные Семена Ермолинского исчезли из особого списка правоохранителей.
«Телосложение спортивное, спинка носа искривлена, татуировка на руке, кличка “Генри”, — было указано в ориентировке.
Уроженец Санкт-Петербурга был известен своим пристрастием к холодному оружию. Он входил в преступную группировку, возглавляемой адвокатом из Екатеринбурга Василием Федоровичем. Банда, известная как «чистильщики», занималась грабежами и похищениями людей. На их счету 14 убийств, в том числе с особой жестокостью. Они убивали гастарбайтеров и сутенёров, забивая их молотками и стреляя в голову.
После начала арестов Ермолинскому удалось бежать в Африку. По некоторым данным, позже он оказался на Украине, где участвовал в боях против Донбасса.
При каких обстоятельствах погиб беглый преступник — неизвестно.
*-террористическая организация, запрещенная в России.
**-внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.