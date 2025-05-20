Умер член ОПГ «Чистильщики», за поимку которого предлагали 1 млн

Aif.ru стало известно о смерти одного из наиболее разыскиваемых преступников в России. Семен Ермолинский, который был членом свердловской ОПГ «Чистильщики», числился в розыске с 2012 года. За информацию, которая могла бы помочь в его поимке, в МВД предлагалось вознаграждение в размере 1 миллиона рублей.