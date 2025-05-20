Дизайнер назвала главные антитренды в интерьерных стилях

При этом россияне, купившие квартиру в новостройке без отделки, могут оформить налоговый вычет за ремонт, сообщил строительный эксперт Фёдор Васильев. Он уточнил, что это право должно быть прописано в договоре купли-продажи. Вычет распространяется на расходы, связанные с покупкой материалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат, а также на работы по установке дверей, штукатурке, покраске, монтажу электропроводки и инженерных систем. Об этом лайфхаке пишет Life.ru.