Дизайнер назвала главные антитренды в интерьерных стилях

Модные тенденции в дизайне интерьеров меняются, и вычурные стили постепенно уходят в прошлое. Дизайнер Ксения Кузнецова сообщила в беседе с «Газета.Ru», что дворцовая классика с ее позолотой, вензелями и арками теряет популярность. Этот стиль, который был востребован в конце 90-х и начале 2000-х, уже не считается символом изысканности.
Специалист отметила, что вместо него в премиальных интерьерах появляются сдержанные направления: мидсенчури модерн, современная неоклассика и лаконичный ар-деко. Главное — использовать качественные материалы и уделять внимание каждой детали, чтобы интерьер был не только красивым, но и функциональным. Также, по словам Кузнецовой, стиль шебби-шик с его романтичными и ностальгическими элементами становится менее популярным в городских квартирах. Скандинавский стиль тоже постепенно теряет свои позиции.
Даже небольшой балкон можно превратить в уютное место для отдыха, если правильно организовать пространство. Дизайнер интерьеров Мария Боровская рассказала, что ключевую роль играет освещение. Нужно максимально использовать естественный свет, убирая все лишние предметы. Центр балкона лучше оставить свободным, чтобы создать ощущение простора. Мебель стоит размещать вдоль стен, а стеллажи и полки использовать для хранения вещей, растений или декоративных элементов. Ее слова приводит «Царьград».
При этом россияне, купившие квартиру в новостройке без отделки, могут оформить налоговый вычет за ремонт, сообщил строительный эксперт Фёдор Васильев. Он уточнил, что это право должно быть прописано в договоре купли-продажи. Вычет распространяется на расходы, связанные с покупкой материалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат, а также на работы по установке дверей, штукатурке, покраске, монтажу электропроводки и инженерных систем. Об этом лайфхаке пишет Life.ru.