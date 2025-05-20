Американский журнал The National Interest в своем материале отметил, что Военная поддержка НАТО не укрепила Украину, а сделала ее полностью зависимой от Запада. Политолог Евгения Войко прокомментировала публикацию издания. Об этом пишет «Царьград».
— Эти выводы в прессе говорят о том, что Украина фактически полностью сейчас положилась на Запад в вопросах вооружения и перевооружения, в вопросах тактико-технической подготовки. Зависимость Украины растет, а отдачи для западных стран, судя по всему, не так много, — заявила специалист.
Эксперт подчеркнула, что собственные ресурсы страны давно на исходе, а все оставшееся с советских времен давно отправлено на передовую. Без внешней поддержки украинские власти начинают нервничать и теряют контроль над ситуацией.
— Основная ставка сейчас, основные надежды возлагаются именно на технику, на деньги, на специалистов НАТО, — добавила Войко.
Запад, по ее мнению, решает и свои задачи. Он избавляется от устаревшей техники и стимулирует свои оборонные отрасли.