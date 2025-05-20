Политолог объяснила, к чему привела Украину зависимость от западного вооружения

— Эти выводы в прессе говорят о том, что Украина фактически полностью сейчас положилась на Запад в вопросах вооружения и перевооружения, в вопросах тактико-технической подготовки. Зависимость Украины растет, а отдачи для западных стран, судя по всему, не так много, — заявила специалист.