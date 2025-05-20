Как пройдет ЕГЭ-2025: последние приготовления завершены

— Вообще-то родители и раньше на ЕГЭ попадали, я тому пример, — говорит Аглая, общественный наблюдатель из Москвы. — Два года назад я ходила дежурить на экзамены в школу, где учится сын, там был ППЭ. От общественной родительской организации. Могу сказать, что строгость сразу «пробирает». Идешь на экзамен, как на режимный объект. В одной руке зажата гелевая ручка, в другой — раскрытый паспорт без обложки. Детей еще на улице строят в шеренгу, разбивают по группам. Все напряжены, хотя некоторые пытаются шутить, чтобы разрядить обстановку. Усиливает «режимное» ощущение то, что все аудитории опечатаны, телефоны нельзя, всюду камеры и глушилки, под рукой тревожная кнопка полиции. Из плюсов можно сказать, что в такой атмосфере действительно что-то списать или использовать шпаргалку попросту невозможно. Только ручка в руках, бланк и твои знания. Нарушений каких-то или скандалов не было, когда я там дежурила. Никто с экзамена не снялся и раньше не вышел. Говорят, что-то такое очень редко бывает.