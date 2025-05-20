Как пройдет ЕГЭ-2025: последние приготовления завершены

В Рособрнадзоре объявлена «финишная» готовность к началу основного периода ЕГЭ. Первый госэкзамен будет по литературе, он пройдет 23 мая. Порядки на экзаменационных пунктах будут строгими, но есть новшество — туда впервые допустят родителей.
Главная функция «родительского контроля» на ЕГЭ — это сбор статистики жалоб на проведение экзамена, объяснили в Рособрнадзоре. Мол, не станут же родители в качестве наблюдателей телефоны отбирать или смотреть за нарушителями в аудиториях. Они выступят только в качестве «полномочных представителей родительского и детского сообщества»: жалобы, моральная поддержка, «пара заинтересованных глаз».
У каждого родителя-наблюдателя будет ведомость, сообщают в Рособрнадзоре. Зная строгий режим отчетности на ЕГЭ, в ведомости будут жалобы и только жалобы. Или те нарушения, что наблюдатель углядел при проходе в здание ППЭ через рамки металлоискателя. И те, что увидел или услышал в кулуарах экзамена, — в аудиторию никакого общественного наблюдателя не пустят.
Главные лица на ЕГЭ — это, конечно, члены ГЭК (государственная экзаменационная комиссия) со своим председателем. Комиссия проводит на ППЭ весь день, получает и распечатывает задания (кстати, на получение и раздачу время строго фиксированное). ГЭК заполняет, запечатывает и отправляет в региональную комиссию всю отчетность, проверяет вторую часть заданий в КИМах (контрольно-измерительные материалы, бланки заданий на ЕГЭ), подводит итоги, следит за порядком, разрешает конфликты и споры… Председатель ГЭК следит за соблюдением правил и регламента, на нем больше всего ответственности. Но если и кто-то из «простых» членов ГЭК накосячил, его, а не председателя, могут оштрафовать.
Наблюдатели-учителя (иногда это студенты последних курсов педвузов) следят за действиями членов комиссии и дежурят в аудитории. Это бывает изнурительно — не везде учителю-наблюдателю предлагают присесть. Простоять 3−4 часа (или 4−6 часов, если экзамены сдают дети с особенными возможностями здоровья) в постоянном напряжении — тот еще квест. Зачастую наблюдателям не разрешают приносить с собой воду, не говоря о перекусе. Некоторые дежурят целый день: «наблюдение» за каждой группой в аудитории оплачивается отдельно. Хорошо, что правила сейчас смягчаются и во многом «строгости» по поводу питьевых и «едовых» перерывов отданы на откуп комиссии и школы.
Общественные наблюдатели, к числу которых теперь примкнули родители школьников, — еще один необходимый «атрибут» ППЭ. Их функция — наблюдать за экзаменом «со стороны» в части соблюдения «честности и прозрачности». Фиксировать нарушения, особенно несоблюдение прав выпускника членами комиссии. Поддержать, выслушивать школьников. Немаловажная деталь: такому наблюдателю надлежит фиксировать каждый выход в коридор «на попить» или сопровождать выпускника в туалет.
Каждый общественный наблюдатель составляет свою ведомость и передает ее в комиссию по окончании экзамена. Такой «народный контролер» обычно проводит на ППЭ не весь день, а находится там в течение одного экзамена и покидает здание вместе с очередной школьной группой. Поэтому в регионах возникали ситуации, когда «общественника» на пункте не было. «Включение» родителей предполагает это исправить.
— Вообще-то родители и раньше на ЕГЭ попадали, я тому пример, — говорит Аглая, общественный наблюдатель из Москвы. — Два года назад я ходила дежурить на экзамены в школу, где учится сын, там был ППЭ. От общественной родительской организации. Могу сказать, что строгость сразу «пробирает». Идешь на экзамен, как на режимный объект. В одной руке зажата гелевая ручка, в другой — раскрытый паспорт без обложки. Детей еще на улице строят в шеренгу, разбивают по группам. Все напряжены, хотя некоторые пытаются шутить, чтобы разрядить обстановку. Усиливает «режимное» ощущение то, что все аудитории опечатаны, телефоны нельзя, всюду камеры и глушилки, под рукой тревожная кнопка полиции. Из плюсов можно сказать, что в такой атмосфере действительно что-то списать или использовать шпаргалку попросту невозможно. Только ручка в руках, бланк и твои знания. Нарушений каких-то или скандалов не было, когда я там дежурила. Никто с экзамена не снялся и раньше не вышел. Говорят, что-то такое очень редко бывает.
ЕГЭ-2025 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ КТО ЗАДЕЙСТВОВАН?
Более 700 тысяч участников.
300 тысяч организаторов.
Свыше 10 тысяч общественных наблюдателей.
6 тысяч медработников.
Свыше 5 тысяч пунктов проведения экзаменов.
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Возможность пересдать экзамен?
— Да.
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Возможность пересдать два экзамена?
— Нет.
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Когда подать заявление на пересдачу?
— Не ранее, чем за 6 дней до дня пересдачи, и не позднее 2 дней.
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Куда подать заявление на пересдачу?
— В государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) региона, в форме заявления.
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Можно ли выбрать лучший вариант после пересдачи?
— Нет.
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Если на пересдаче не будет преодолен минимальный порог по баллам, можно ли оставить результаты первого экзамена?
— Нет.
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Можно ли пересдать экзамен выпускникам прошлых лет?
— Нет.
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Самые популярные экзамены по выбору на ЕГЭ.
— Обществознание — 42%
— Информатика — 21%
— Биология — 20%
— Химия — 14%
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Если в 10-м классе ученик сдал ЕГЭ по базовой математике, может ли он в 11-м классе сдать ЕГЭ по профильной математике?
— Да, в день пересдачи.
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Сколько ждать результатов экзамена?
— Не дольше, чем 12 дней с момента сдачи.
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Если разлить реактивы при сдаче экзамена по химии, будут ли сняты баллы?
— Нет.
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Возможен ли дистанционный формат сдачи государственного экзамена?
— Нет.
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Передумали сдавать экзамен по выбору. Что делать?
— Можно просто не прийти, но лучше заранее предупредить ГЭК.
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Как и куда заявить о нарушениях или чрезвычайных обстоятельствах при проведении ЕГЭ?
— В Рособрнадзор через портал Госуслуг. Реакция последует в момент обращения.
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Будут ли отменены ЕГЭ для победителей олимпиад?
— Нет.