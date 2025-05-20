Новое направление. Белорусским туристам предложат туры в Кыргызстан

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским туристам предложат новое направление — туры в Кыргызстан, сообщили БЕЛТА в Республиканском союзе турорганизаций.
До настоящего момента эта страна не входила в портфель предложений ведущих туроператоров. Сейчас готовится рекламно-ознакомительная поездка представителей турбизнеса. Направление уже вызвало интерес у профессионалов.
В Республиканском союзе турорганизаций напомнили, что прямого авиасообщения с Кыргызстаном Беларусь не имеет. Добраться до Бишкека можно из Москвы. Получать визы для посещения Кыргызстана белорусам не нужно, можно находиться в стране без визы до 90 дней в течение каждых 120 дней.
Природу Кыргызстана сравнивают с пейзажами Исландии, Швейцарии и Канады. Местные ландшафты — заснеженные вершины, горные реки и озера, каньоны, альпийская растительность, ореховые леса, ущелья, старинные башни, водопады с романтическими названиями «Брызги шампанского» и «Борода Аксакала».
Самая известная достопримечательность страны — озеро Иссык-Куль, одно из самых больших и прозрачных в мире. По чистоте воды озеро занимает второе место после Байкала.
Воды Иссык-Куля по цвету похожи на океанические. В зависимости от погоды и освещения озеро выглядит лазурным либо насыщенно-синим, что делает отдых на его берегах похожим на Средиземноморский. Озеро находится на 1608 м выше уровня мирового океана. В солнечный ясный день сквозь воду можно увидеть очертания руин разрушенного древнего города скифов, которому около 2,5 тыс. лет. Климат на побережье — умеренный морской, сезон длится с мая по октябрь.
Бишкек, как пишут в путеводителях, напоминает и Москву, и Минск одновременно — разнородностью и эклектикой архитектурных стилей. Картину завершает вкрапление исламского и восточного колорита, красивое расположение в окружении горных вершин. Архитектурные доминанты города, которые приковывают внимание туристов, — монументальный Национальный музей искусств, Театр оперы и балета, Центральная мечеть, построенная в стиле османской архитектуры. На главной площади города установлен памятник герою киргизского эпоса Манасу Великодушному.
Особенно хвалят туристы местную кухню, богатую мясными блюдами — бешбармак, лагман, шурпа, манты, плов и шашлык.
Кыргызстан — мусульманская страна, но строгого дресс-кода для туристов нет, его надо придерживаться лишь при посещении религиозных мест. -0-