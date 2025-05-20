Новое направление. Белорусским туристам предложат туры в Кыргызстан

Воды Иссык-Куля по цвету похожи на океанические. В зависимости от погоды и освещения озеро выглядит лазурным либо насыщенно-синим, что делает отдых на его берегах похожим на Средиземноморский. Озеро находится на 1608 м выше уровня мирового океана. В солнечный ясный день сквозь воду можно увидеть очертания руин разрушенного древнего города скифов, которому около 2,5 тыс. лет. Климат на побережье — умеренный морской, сезон длится с мая по октябрь.