«Был примерным мужем, прекрасным отцом и любящим сыном»: в Башкирии похоронили участника СВО

Эдуард Салаватович родился в 1992 году в Белорецке. Окончил среднюю школу № 3. Затем учился в Белорецком металлургическом колледже на монтажника промышленного оборудования. В 2012 его призвали в армию — он служил стрелком в городе Балашиха в Московской области. После демобилизации переехал в Уфу, где на протяжении 12 лет трудился в УМПО оператором станков.