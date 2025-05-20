«Был примерным мужем, прекрасным отцом и любящим сыном»: в Башкирии похоронили участника СВО

В башкирском селе Серменево Белорецкого района состоялась церемония прощания с 32-летним рядовым Эдуардом Хусаиновым. Он погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила местная администрация.
Эдуард Салаватович родился в 1992 году в Белорецке. Окончил среднюю школу № 3. Затем учился в Белорецком металлургическом колледже на монтажника промышленного оборудования. В 2012 его призвали в армию — он служил стрелком в городе Балашиха в Московской области. После демобилизации переехал в Уфу, где на протяжении 12 лет трудился в УМПО оператором станков.
В 2025 году Хусаминов заключил контракт с Минобороны России и отправился на СВО. Там он был оператором-сапером отделения беспилотников разведывательного батальона. Мужчина принимал участие в освобождении Курской области. Погиб почти два месяца назад — 27 марта.
— Был отзывчивым, добрым, улыбчивым, сильным и мужественным. Был готов всегда прийти на помощь. По словам супруги, был примерным мужем, прекрасным отцом и любящим сыном. С юности активно занимался беговыми лыжами, участвовал во многих соревнованиях за свой трудовой коллектив, — рассказали о Эдуарде Хусаинове в администрации района.
Власти выразили соболезнования родителям, супруге, дочерям и всем родным и близким погибшего.
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