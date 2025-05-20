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Появились кадры удара «Искандера» по боевикам ВСУ в лагере подготовки

В результате атаки ВС РФ в Сумской области погибли 70 украинских бойцов, в том числе 20 инструкторов.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области ракетный комплекс «Искандер» нанес удар по тренировочному лагерю, где готовились украинские военные. Кадры с места событий обнародовал Telegram-канал «Изнанка».

Военный лагерь противника был замаскирован в лесистой местности недалеко от города Шостка. Беспилотник зафиксировал момент, когда группа украинских солдат занималась бегом.

Вскоре после обнаружения ВС РФ нанесли по лагерю ракетный удар с использованием комплекса «Искандер». По имеющимся данным, в результате атаки погибли 70 украинских бойцов, в том числе 20 инструкторов. Кроме того, были уничтожены склад с боеприпасами и около десятка единиц автомобильной техники.

Ракетный комплекс «Искандер» уже использовался для нанесения удара по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы «Северск» в центре Сум. Тогда в результате атаки было ликвидировано более 60 военнослужащих.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС России поразили инфраструктуру аэродромов и склады ВСУ в 147 районах.