Появились кадры удара «Искандера» по боевикам ВСУ в лагере подготовки

Вскоре после обнаружения ВС РФ нанесли по лагерю ракетный удар с использованием комплекса «Искандер». По имеющимся данным, в результате атаки погибли 70 украинских бойцов, в том числе 20 инструкторов. Кроме того, были уничтожены склад с боеприпасами и около десятка единиц автомобильной техники.