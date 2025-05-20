Хаминский рассказал о штрафах за нецелевое использование дачных участков

По его словам, штраф составит 0,5−1% от кадастровой стоимости участка за размещение магазинов или мини-отелей на территориях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Если здание не зарегистрировано, взыскание увеличивается до 1−1,5% от кадастровой стоимости участка.