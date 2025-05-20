Хаминский рассказал о штрафах за нецелевое использование дачных участков

Владельцам дачных участков грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли и отсутствие документов на постройки. Об этом NEWS.ru сообщил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
По его словам, штраф составит 0,5−1% от кадастровой стоимости участка за размещение магазинов или мини-отелей на территориях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Если здание не зарегистрировано, взыскание увеличивается до 1−1,5% от кадастровой стоимости участка.
Хаминский пояснил, что многие собственники уклоняются от оформления построек, чтобы снизить налоговую нагрузку. В последние годы, как отметил юрист, принят ряд законов, направленных на контроль за целевым использованием земель.
Отдельно эксперты рекомендуют дачникам после зимы проверить погреба. Хранение продуктов в подвалах с нарушенной вентиляцией создает угрозу из-за выделения горючих газов, заявил в беседе с «360» биолог Михаил Воробьев. Он пояснил, что гниющие овощи и фрукты выделяют метан, который в сочетании с углекислым газом образует взрывоопасную смесь.
Ранее эксперт Андрей Туманов дал советы по борьбе с вредителями на дачных участках.