Mash: туристам стоит ждать задержек в Шереметьево из-за увольнений сотрудников

«Туристы, готовьтесь к очередям в Шереметьево — как на входе в здания, так и в зоне досмотра. Из аэропорта массово увольняются сотрудники. И в основном это спецы из зоны досмотра и внутренней безопасности», — передает Mash в своем telegram-канале.