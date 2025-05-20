Все способы купить ЕГЭ: выяснилась работающая схема

Заметим, что в отличие от некоторых выпускников злоумышленники не забывают о «самообразовании». Идут, понимаешь, в ногу со временем и расширяют «скиллы» — навыки. В прошлом, если верить рассказам юристов, можно было проплатить высокий балл в своей же школе, «коррумпировав» слабое звено в педсоставе. Если верить откровениям сделавших это родителей, за такую услугу «с гарантией» брали по 5 тыс. руб. за балл. Только вот незадача — умники с купленными баллами даже если попали в бюджетные вузы, то учиться там не могли. В отличие от контрактников, уровень бюджетников выясняется на первой же сессии. Благо на бесплатные места всегда найдутся те, кто по-настоящему учился и хочет учиться. А если мамам с папами деньги некуда девать, скупать баллы по ЕГЭ, как мертвые души, даже как-то мелко. Пусть уж сразу красный диплом покупают. К тому же с тех пор прогремело столько увольнений, административных и даже уголовных наказаний, что эта схема, по словам осведомленных источников, отмерла в пандемию. И даже не только потому, что педагоги стали честнее или боязливее, просто технологии шагают вперед не только у мошенников, но и в образовательной системе. Так называемые КИМы — контрольно-измерительные материалы — научились зашифровывать так, что до момента вскрытия конверта на экзамене их содержимое известное лишь программе-составителю. Вероятность того, что торговец ЕГЭ продаст покупателю верные ответы — 0,5%, где полпроцента на чудо совпадения. Но, скорее всего, продавец из соцсетей даже не станет пускаться в эти пустые хлопоты, просто исчезнет, получив денежки, и все. Это, кстати, и есть главное открытие нынешнего экзаменационного сезона. Если в прошлые годы жулики хотя бы упражнялись в красноречии, расписывая доверчивым клиентам алгоритм добычи ответов, возможный исключительно в силу их связей, то этой весной они таинственно лаконичны: помогу и все, не спрашивайте как. По убедительности дилеры от ЕГЭ-25 тяготеют, скорее, к своим ныне запрещенным в Рунете коллегам от эзотерики, обещавшим «снять ЕГЭ-порчу», «зарядить амулет на нужный балл» и так далее. Правда, это не мешает их ценам расти: по состоянию на последнюю декаду мая «правильные ответы» на КИМы начинаются от 100 тысяч за один предмет. Для сравнения: проверенные репетиторы с внушительной базой поступивших на бюджет учеников в среднем за 4 предмета «под ключ» к моменту сдачи ЕГЭ берут порядка 5−6 тысяч рублей в месяц.