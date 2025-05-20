Все способы купить ЕГЭ: выяснилась работающая схема

Чем ближе госэкзамен для школьников, тем выше цены у мошенников, предлагающих расправиться с ним, не включая голову, а лишь открыв кошелек. Равно как и число тех, кто не желает включать голову не только на самих экзаменах, но даже при расставании со своими кровными. Словно по волшебству, забываются не только предостережения компетентных органов (новинка нынешней экзаменационной поры — злоумышленники воруют не только деньги, но и аккаунты на Госуслугах), но и истории самих же выпускников прошлых лет, а также их родителей, которых «кинули» подобные «помогаторы».
«Потратила тонну денег, но ничего не совпало», «получил бабки и удалил аккаунт», — подобными откровениями пестрят тематические чаты в соцсетях. Но, видимо, платная помощь в ЕГЭ — что-то вроде Деда Мороза: летом не верить в него легко, а под Новый год начинает очень хотеться чуда. И если самих выпускников, боящихся не только самих экзаменов, но и гнева своих родителей, еще кое-как можно понять, то вот мам и пап, клюющих на уловки торговцев ЕГЭ, понять куда сложнее. Даже если они любят свое чадо столь странною любовью, что верят в возможности «решал» больше, чем в способности собственного отпрыска. Впрочем, от осины апельсины не рождаются: если родитель отдает деньги неизвестно кому, даже не перепроверив степень реальности его посулов, то, может, он и прав в неверии в собственного ребенка. А ведь выяснить это несложно — но только если думать о том, как сдать ЕГЭ, а не купить.
Заметим, что в отличие от некоторых выпускников злоумышленники не забывают о «самообразовании». Идут, понимаешь, в ногу со временем и расширяют «скиллы» — навыки. В прошлом, если верить рассказам юристов, можно было проплатить высокий балл в своей же школе, «коррумпировав» слабое звено в педсоставе. Если верить откровениям сделавших это родителей, за такую услугу «с гарантией» брали по 5 тыс. руб. за балл. Только вот незадача — умники с купленными баллами даже если попали в бюджетные вузы, то учиться там не могли. В отличие от контрактников, уровень бюджетников выясняется на первой же сессии. Благо на бесплатные места всегда найдутся те, кто по-настоящему учился и хочет учиться. А если мамам с папами деньги некуда девать, скупать баллы по ЕГЭ, как мертвые души, даже как-то мелко. Пусть уж сразу красный диплом покупают. К тому же с тех пор прогремело столько увольнений, административных и даже уголовных наказаний, что эта схема, по словам осведомленных источников, отмерла в пандемию. И даже не только потому, что педагоги стали честнее или боязливее, просто технологии шагают вперед не только у мошенников, но и в образовательной системе. Так называемые КИМы — контрольно-измерительные материалы — научились зашифровывать так, что до момента вскрытия конверта на экзамене их содержимое известное лишь программе-составителю. Вероятность того, что торговец ЕГЭ продаст покупателю верные ответы — 0,5%, где полпроцента на чудо совпадения. Но, скорее всего, продавец из соцсетей даже не станет пускаться в эти пустые хлопоты, просто исчезнет, получив денежки, и все. Это, кстати, и есть главное открытие нынешнего экзаменационного сезона. Если в прошлые годы жулики хотя бы упражнялись в красноречии, расписывая доверчивым клиентам алгоритм добычи ответов, возможный исключительно в силу их связей, то этой весной они таинственно лаконичны: помогу и все, не спрашивайте как. По убедительности дилеры от ЕГЭ-25 тяготеют, скорее, к своим ныне запрещенным в Рунете коллегам от эзотерики, обещавшим «снять ЕГЭ-порчу», «зарядить амулет на нужный балл» и так далее. Правда, это не мешает их ценам расти: по состоянию на последнюю декаду мая «правильные ответы» на КИМы начинаются от 100 тысяч за один предмет. Для сравнения: проверенные репетиторы с внушительной базой поступивших на бюджет учеников в среднем за 4 предмета «под ключ» к моменту сдачи ЕГЭ берут порядка 5−6 тысяч рублей в месяц.
Таким образом, дорогие родители, зарубите себе и своим чадам на носу: на сегодня ответы на КИМы купить невозможно. По крайней мере, верные. Приобретение готового сертификата о сдаче с нужными баллами, практиковавшееся ранее, ныне тоже нереально: результаты ЕГЭ попадают прямиком в базу, с которой и сверяются при зачислении университеты. Если уж совсем уважить криминальные таланты от образования, то гипотетически можно представить схему знакомства с членом комиссии. Хотя вероятность этого еще ниже, чем получить правильные ответа от торговца в Сети: за махинации членам комиссии «светит» уголовка, поэтому, если вдруг кто на это и пойдет, это будет точно дороже, чем оплатить 4 года «контракта» в университете. И даже если в комиссии вдруг уже сидит ваша родная тетя, то схема все равно «мутная». Во-первых, тестовую часть все равно придется решить самостоятельно, так как ее проверяет компьютер. Во-вторых, оставив тайную пометку на бланке, сдающий ни в чем не может быть уверен — ну кроме того, что подставил родную тетю. Ведь в комиссии очень много проверяющих, и тетя не сможет вырвать искомый бланк племяшки из рук коллеги. И в случае обнаружения «черной метки» под подозрение попадет вся комиссия. А поскольку, к счастью, тесты проверяют не мошенники, а педагоги, даже родная тетя, окажись она среди проверяющих, подтвердит, что в случае ЕГЭ ее репетиторская помощь куда эффективнее жульнической.