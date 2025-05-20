Отопление отключат в Бресте

Городские власти приняли данное решение в связи с тем, что в городе над Бугом установилась устойчивая положительная температура наружного воздуха.
С завтрашнего дня подача тепла потребителям будет прекращена и возобновляться в этом весенне-летнем сезоне больше не будет.
Ранее власти Бреста 15 апреля начали отключать отопление в городе. За день до этого отопление для потребителей стали отключать в Гродно.
В начале мая в республике стала ухудшаться погода и областные центры один за другим стали включать отопление, в том числе и в жилфонде, тепло вернулось и в социальные объекты столицы.
Брестский городской исполнительный комитет был вынужден заявить о возобновлении отопления в областном центре 16 мая из-за низкой температуры воздуха.