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Отопление отключат в Бресте

МИНСК, 20 мая — Sputnik. В Бресте в предстоящую среду будет отключено отопление для всех потребителей, сообщили в пресс-службе Брестского городского исполнительного комитета.

Источник: Sputnik.by

Городские власти приняли данное решение в связи с тем, что в городе над Бугом установилась устойчивая положительная температура наружного воздуха.

С завтрашнего дня подача тепла потребителям будет прекращена и возобновляться в этом весенне-летнем сезоне больше не будет.

проинформировали в пресс-службе горисполкома

Ранее власти Бреста 15 апреля начали отключать отопление в городе. За день до этого отопление для потребителей стали отключать в Гродно.

В начале мая в республике стала ухудшаться погода и областные центры один за другим стали включать отопление, в том числе и в жилфонде, тепло вернулось и в социальные объекты столицы.

Брестский городской исполнительный комитет был вынужден заявить о возобновлении отопления в областном центре 16 мая из-за низкой температуры воздуха.