Газ в Европе резко подорожал до 431 доллара за тысячу кубометров

Накануне цена на топливо составляла $409,6 за аналогичный объем. На открытии европейских торгов она фиксировалась на отметке 413,1 доллара за тысячу кубометров. Наименьшее значение составило 409,7 доллара, после чего цена увеличилась до 432,7 доллара за тысячу кубических метров.