Газ в Европе резко подорожал до 431 доллара за тысячу кубометров

На торгах ICE в Лондоне зафиксирован резкий скачок цен на газ, что подтверждается биржевыми показателями. Июньские фьючерсы на газ TTF в Нидерландах выросли на 5%, достигнув отметки в 431 доллар за тысячу кубических метров.
Накануне цена на топливо составляла $409,6 за аналогичный объем. На открытии европейских торгов она фиксировалась на отметке 413,1 доллара за тысячу кубометров. Наименьшее значение составило 409,7 доллара, после чего цена увеличилась до 432,7 доллара за тысячу кубических метров.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн высказался за сохранение поставок российского газа и после завершения украинского конфликта. По его мнению, важен стратегический подход. Разнообразие поставщиков способствует конкуренции и формированию более выгодных цен на энергоносители, подчеркнул он.
Напомним, во вторник стало известно, что газохранилища Евросоюза заполнены почти на 45%.