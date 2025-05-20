Бойцы ВС РФ сняли на видео ров у Теткино, заваленный телами украинских военных

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России во вторник, 20 мая, продемонстрировали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.
— Бесстрашные десантники зачистили приграничную лесополосу: ров у Теткино завален трупами уничтоженных оккупантов, — говорится в публикации.
Всего на видеозаписи можно заметить семь уничтоженных вражеских военнослужащих. Среди них были боевики нацбатальона «Айдар»*, которые были вооружены стрелковым оружием западного производства, передает Telegram-канал «Северный Ветер».
19 мая российские операторы ударных FPV-дронов ликвидировали несколько танков и группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время одной из попыток противника пересечь государственную границу с Россией.
В тот же день появились сообщения о том, что ВСУ пытаются прорвать российскую границу в районе Теткино и забросили 50 солдат, танк, три ББМ и инженерную машину.
*Организация признана террористической и запрещена в России.