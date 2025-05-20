Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: Евросоюз снял с Сирии все санкции

Главы Министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) приняли решение снять все введенные в отношении Сирии экономические санкции. Об этом во вторник, 20 мая, сообщила глава дипломатии объединения Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

Главы Министерств иностранных дел Европейского союза (ЕС) приняли решение снять все введенные в отношении Сирии экономические санкции. Об этом во вторник, 20 мая, сообщила глава дипломатии объединения Кая Каллас на своей странице в социальной сети X.

По словам представительницы ЕС, такая мера даст сирийскому народу возможность создать новую, «инклюзивную и мирную» страну. Она отметила, что государства — члены объединения всегда были на стороне простых сирийцев.

— ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать, — написала Каллас.

Дипломат еще в конце декабря прошлого года рассказала о планах объединения постепенно отменять введенные в отношении Дамаска санкции тогда, когда появится положительная динамика в изменении сирийской политики. Кроме того, тогда же норвежское иммиграционное управление и датский совет по делам беженцев сообщили о приостановлении рассмотрения заявок от беженцев из Сирии о предоставлении им убежища.

Спикер командования военных операций Сирии Хасан Абд аль-Гани позже сообщил, что новые власти страны объявили о роспуске парламента и прекращении действия прежней конституции, которая была принята еще в 2021 году. Администрация нового президента Сирии Ахмада аш-Шараа также приняла решение о роспуске всех вооруженных формирований и служб безопасности.