Каллас: Евросоюз снял с Сирии все санкции

Дипломат еще в конце декабря прошлого года рассказала о планах объединения постепенно отменять введенные в отношении Дамаска санкции тогда, когда появится положительная динамика в изменении сирийской политики. Кроме того, тогда же норвежское иммиграционное управление и датский совет по делам беженцев сообщили о приостановлении рассмотрения заявок от беженцев из Сирии о предоставлении им убежища.