Волонтеры шьют котов, чтобы отдать их в добрые руки

Волонтеры проекта «#КотЖизни» из Зеленограда шьют с детьми милых котиков из обрезков ткани и отправляют эти игрушки в военные госпитали и бойцам на передовую. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с участниками импровизированного кружка в детском центре «Уникум».
Каждый кот, который создается волонтерами, индивидуален. Их делают из обрезков различных тканей, которые любезно предоставляет экологичное швейное предприятие. Каким будет новый кот — сюрприз, потому как может остаться любой материал. Участники проекта не привередничают.
К пошиву игрушек привлекают и детей. Волонтеры часто проводят акции в различных детских интеллектуально-досуговых центрах, где воспитанники под присмотром и с помощью родителей проявляют свои таланты.
Юный участник акции Вова Тулиголовец терпеливо шьет кота. Синие глаза у игрушки получились разного размера, да и золотые усы тоже несимметричные. Но это только поощряется. У детей должен формироваться творческий подход к делу. Сами игрушки потом наполняют набивкой, например синтепоном.
— Мне показалось, что этому коту подойдут такие цвета! — с восторгом говорит Вова.
К мальчику подходит одна из волонтеров Наталья Булова, которая еще и работает заместителем директора центра «Уникум». Она помогает Вове, приводит глаза игрушечного кота в порядок.
— В нашем детском центре есть кружок шитья. Изначально дети вырезали сердечки из обрезков, — говорит Наталья. — А потом меня пригласили принять участие в акции «#КотЖизни» от организации «Счастливый город». Мы решили привлечь детей вместе с их родителями на добровольной основе. И многие откликнулись.
Среди приглашенных присутствовала Анна Алешина вместе с сыновьями Степаном и Максимом. Они впервые принимают участие в акции.
— Я узнала об этом проекте от Натальи Буловой. Предложила поучаствовать и сыновьям. Приятно заниматься шитьем, когда знаешь, что это поднимет настроение человеку, — говорит Анна. — Представьте, военнослужащий лежит в больнице, и тут ему вручают чудесный подарок.
Пока мама вышивает сердечки, ее сыновья Степан и Максим раскрашивают значки, на которых изображены коты. Эти сувениры также идут в качестве подарка военнослужащим на передовой и тем, кто проходит лечение в госпиталях.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Ольга Сорокина, генеральный директор АНО «Счастливый город»:
— У меня болел ребенок, и мы вместе с ним придумали шить котиков, чтобы развлечь себя. Позже нас пригласили на слет экологов. Там нам предложили шить игрушки из обрезков ткани. А потом мы попросили у швейного предприятия в Зеленограде привезти обрезки. И нам их отдали в большом количестве. Позже многие люди присоединились к нам, чтобы шить котиков.