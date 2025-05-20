Волонтеры шьют котов, чтобы отдать их в добрые руки

— У меня болел ребенок, и мы вместе с ним придумали шить котиков, чтобы развлечь себя. Позже нас пригласили на слет экологов. Там нам предложили шить игрушки из обрезков ткани. А потом мы попросили у швейного предприятия в Зеленограде привезти обрезки. И нам их отдали в большом количестве. Позже многие люди присоединились к нам, чтобы шить котиков.