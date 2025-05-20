Титов призвал работодателей нести ответственность за мигрантов

«А мы с главой СК и не спорим. Более того, сами это предлагали… Текущая патентная система себя изжила. Нужно менять ее на два основных режима — упрощенный с работой до 1 года и долгосрочная трудовая миграция, оба с привязкой к конкретному работодателю», — сказал Титов.