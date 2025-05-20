В России начались госиспытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

В «Ростехе» рассказали о старте государственных испытаний плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, разработанного на основе БМП-3. В рамках испытаний планируется оценить соответствие тактико-техническим параметрам в разнообразных погодных условиях, провести стрельбы из различных положений, в том числе в движении, а также проверить способность машины держаться на воде, уточнили в пресс-службе компании.
В Сети доступны видеоматериалы, демонстрирующие возможности этой техники.
Основное назначение БТ-3Ф — транспортировка до 12 полностью экипированных солдат и обеспечение огневой поддержки для подразделений сухопутных войск и морской пехоты. Бронемашина оснащена боевым модулем с дистанционным управлением, включающим автоматический гранатомет и пулемет. Кроме того, бронетранспортер имеет тягово-сцепное устройство, которое позволяет буксировать прицепы весом до семи тонн.
В начале мая «Ростех» проинформировал о значительном увеличении объемов производства боевых машин пехоты БМП-3 на «Курганмашзаводе». Поставки БМП осуществляются почти каждый месяц, а объемы поставок постоянно растут.
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