В России начались госиспытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

В «Ростехе» рассказали о старте государственных испытаний плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, разработанного на основе БМП-3. В рамках испытаний планируется оценить соответствие тактико-техническим параметрам в разнообразных погодных условиях, провести стрельбы из различных положений, в том числе в движении, а также проверить способность машины держаться на воде, уточнили в пресс-службе компании.