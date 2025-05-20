Трейлер мультфильма «Зверополис-2» появился в Сети

9 ноября 2024 года появилась информация о том, что Disney и анимационная студия 20th Century Animation выпустят шестую часть мультфильма «Ледниковый период». Согласно данным журналистов, новую часть франшизы представили на фестивале D23 Brazil, и работа над ней уже ведется — компания Disney представила логотип мультфильма. В шестой ленте к своим ролям вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири и Саймон Пегг.