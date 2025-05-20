Трейлер мультфильма «Зверополис-2» появился в Сети

Компания The Walt Disney Company во вторник, 20 мая, опубликовала первый трейлер мультфильма «Зверополис-2», посвященного новым приключениям лиса Ника Уайльда и крольчихи Джуди Хоппс.
Во второй части главные герои возьмутся за расследование дела, связанного с появлением таинственной рептилии в городе, в котором проживают исключительно млекопитающие животные, видеоролик был опубликован на YouTube-канале компании.
27 февраля кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый тизер мультфильма «Шрек-5». В новой части известной франшизы появится подросшая дочь главного героя Фелиция. Официальный релиз «Шрека-5» в кинотеатрах запланирован на 23 декабря 2026 года.
9 ноября 2024 года появилась информация о том, что Disney и анимационная студия 20th Century Animation выпустят шестую часть мультфильма «Ледниковый период». Согласно данным журналистов, новую часть франшизы представили на фестивале D23 Brazil, и работа над ней уже ведется — компания Disney представила логотип мультфильма. В шестой ленте к своим ролям вернутся Рэй Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири и Саймон Пегг.