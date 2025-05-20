В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о государственном регулировании коммерческого приема в вузах

Сразу во втором и третьем чтениях в Госдуме приняли законопроект о госзаказе в платном высшем образовании. Регулированию со стороны государства подвергнутся все коммерческие места в вузах, включая те, где получают «второе высшее». Законопроект вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Инициаторами законопроекта, который представляет собой ряд поправок в федеральный закон «Об образовании», выступили 346 депутатов и 5 сенаторов из Совета Федераций РФ, включая думского председателя Вячеслава Володина и главу СФ Валентину Матвиенко. Решение было принято во исполнение поручения президента, которое он дал 2 апреля.
Путин предложил наделить Минобрнауки полномочиями определять предельное количество мест для платного обучения в вузах. Еще ранее президент говорил о необходимости исключения чрезмерного приема студентов на специальности и направления подготовки высшего образования, которые не востребованы на рынке труда и в экономике. И не поощрять эти направления обучения также льготным кредитованием.
Механизм по формированию предельного КЦП (контрольные цифры приема) на платные места в вузах был представлен министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Он предложил, чтобы число «платников» со стороны государства определяли три ведомства: Минтруд, Минэкономики и Минобрнауки под руководством вице-премьера правительства Дмитрия Чернышенко. Критерии, которыми они будут руководствоваться, — образовательные (средний балл ЕГЭ при поступлении, число олимпиадников среди абитуриентов) и результаты трудоустройства выпускников после окончания вуза.
Льготные кредиты на образование тоже вошли в законопроект. Их, скорее всего, будут выделять по приоритетным направлениям: инженерия, естественно-научные дисциплины, педагогика, IT и агрокомплекс.
«Надо финансировать те направления, которые востребованы (экономикой)», — пояснил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, новый закон призван повысить ответственность правительства за высшее образование: нельзя финансировать экономическое и юридическое образование: «Речь не об уменьшении платных мест, а о повышении стандартов».
А вот поправка о том, чтобы исключить из «платного регулирования» те вузы, отделения, направления обучения и специальности, где получают второе высшее образование, на заседании не приняли. Законопроект коснется всех коммерческих отделений «вышки», без исключений. Как отметил первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, речь идет примерно о половине студентов, обучающихся в вузах. По словам представителя профильного комитета, государство «обязано» упорядочить прием в такой большой группе студентов, это отвечает целям национального развития. Но при этом наше высшее образование «остается одним из самых доступных в мире».
Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.