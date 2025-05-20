В Госдуме сразу во втором и третьем чтениях приняли закон о государственном регулировании коммерческого приема в вузах

А вот поправка о том, чтобы исключить из «платного регулирования» те вузы, отделения, направления обучения и специальности, где получают второе высшее образование, на заседании не приняли. Законопроект коснется всех коммерческих отделений «вышки», без исключений. Как отметил первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, речь идет примерно о половине студентов, обучающихся в вузах. По словам представителя профильного комитета, государство «обязано» упорядочить прием в такой большой группе студентов, это отвечает целям национального развития. Но при этом наше высшее образование «остается одним из самых доступных в мире».