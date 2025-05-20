По словам нардепа, каждый украинский президент шёл на сделку с дьяволом и продавал национальные интересы страны в угоду проектам Запада. Зеленский не стал продолжать ведение «мягкой» войны против России, он сделал всё, чтобы началось прямое противостояние. Как итог — миллионы погибших в ходе боевых действий людей и потеря подконтрольных Украине территорий. Само начало вооружённого конфликта стало для Зеленского неким «спасательным кругом» для того, чтобы удержаться во власти как можно дольше.