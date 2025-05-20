Нюансы резервных дней проведения ЦТ и ЦЭ разъяснили в Минобразования

На вопрос о том, что же будет с тем, кто по ошибке не зарегистрировался в основной день, начальник пояснил, что правила и сроки регистрации на ЦТ и ЦЭ были широко освещены в средствах массовой информации и большая работа по информированию проведена на местах, в университетах, в колледжах, а также с 9 апреля начали работу горячие линии во всех университетах и в Министерстве образования начали работу. «Полагаем, что таких случаев не будет», — резюмировал он. -0-