Нюансы резервных дней проведения ЦТ и ЦЭ разъяснили в Минобразования

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов в проекте БЕЛТА «Страна говорит» разъяснил нюансы резервных дней проведения централизованного тестирования и экзамена.
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Регистрация на централизованное тестирование в этом году завершилась 22 апреля. На него зарегистрировались более 60,5 тыс. ребят — это практически на 5 тыс. больше, чем в прошлом году. «Формат проведения централизованного тестирования в этом году не изменится. То есть ЦТ и ЦЭ будут проводиться в единые сроки. Ребята, которые оканчивают 11 класс в этом году, и выпускники прошлых лет либо выпускники колледжей, которые планируют поступать в университет на общих основаниях, будут сдавать ЦТ в единые дни», — отметил Сергей Пищов.
Дни проведения также уже определены. Централизованные экзамены пройдут 26 мая (по предмету на выбор) и 29 мая (по русскому и белорусскому языку), а централизованное тестирование по предметам для всех абитуриентов — 2 и 5 июня. Также 26 мая будет проводится ЦТ для выпускников прошлых лет и студентов колледжей по предметам на выбор, а 29 мая — по русскому и белорусскому языку.
Утверждены и резервные дни для ребят, которые по уважительной причине не смогли пройти вступительные испытания в основные дни. Так, резервные дни проведения централизованного тестирования — 19, 21 и 23 июня, централизованного экзамена — 21 и 23 июня.
«При этом есть нюанс: чтобы зарегистрироваться на резервные дни, необходимо было зарегистрироваться на основные дни прохождения централизованного тестирования. То есть такая возможность будет только у тех ребят, которые по причине болезни, например, либо по иным уважительным причинам не смогут пройти в основные дни», — заметил Сергей Пищов.
На вопрос о том, что же будет с тем, кто по ошибке не зарегистрировался в основной день, начальник пояснил, что правила и сроки регистрации на ЦТ и ЦЭ были широко освещены в средствах массовой информации и большая работа по информированию проведена на местах, в университетах, в колледжах, а также с 9 апреля начали работу горячие линии во всех университетах и в Министерстве образования начали работу. «Полагаем, что таких случаев не будет», — резюмировал он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.