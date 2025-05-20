Стали известны имена россиян, которых могут включить в обмен с США

«Граждане, которых Россия может попытаться вытащить из гуманных соображений. Люди, которые в России могут быть хорошими бизнесменами, принести большую пользу для нашего общества. Это, например, Анатолий Легкодымов — известный программист и основатель одной из криптовалютных собственных бирж. Я знаю, что у него есть родственники, которые очень сильно переживают и из-за этого имеют проблемы со здоровьем. Также это Максим Марченко — наш предприниматель, которого США обвинили якобы в поставках в Россию товаров двойного назначения. Это наш летчик Сергей Нечаев. Пилот, который был арестован в Соединенных Штатах якобы за нарушение санкций. Также это наши граждане Владимир Дунаев, Ростислав Панев — очень известный программист. Александр Жуков тоже наш известный программист, которого экстрадировали из Болгарии, а Панева из Израиля. Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — сказал собеседник издания.