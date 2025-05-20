Стали известны имена россиян, которых могут включить в обмен с США

Правозащитник Иван Мельников назвал имена тех, кого могут включить в обмен заключенными между Россией и США. В разговоре с aif.ru он назвал девять фамилий.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонной беседе обсудили очередной обмен заключенными между двумя странами — девять на девять человек.
«Граждане, которых Россия может попытаться вытащить из гуманных соображений. Люди, которые в России могут быть хорошими бизнесменами, принести большую пользу для нашего общества. Это, например, Анатолий Легкодымов — известный программист и основатель одной из криптовалютных собственных бирж. Я знаю, что у него есть родственники, которые очень сильно переживают и из-за этого имеют проблемы со здоровьем. Также это Максим Марченко — наш предприниматель, которого США обвинили якобы в поставках в Россию товаров двойного назначения. Это наш летчик Сергей Нечаев. Пилот, который был арестован в Соединенных Штатах якобы за нарушение санкций. Также это наши граждане Владимир Дунаев, Ростислав Панев — очень известный программист. Александр Жуков тоже наш известный программист, которого экстрадировали из Болгарии, а Панева из Израиля. Есть еще два наших гражданина — Олег Пацюля и Василий Беседин, которые также в Соединенных Штатах подозреваются в совершении якобы санкционных преступлений, то есть с импортом в Россию авиазапчастей», — сказал собеседник издания.
Кроме того, Мельников отметил, что во французской тюрьме содержится гражданка Белоруссии Яна Леонова, которая была арестована за нарушение санкций. По его словам, ее также необходимо выручать.
«Это еще очень такая злободневная история, связанная с нашей, я бы так сказал, соотечественницей, но не гражданкой России, а гражданкой Белоруссии. Она имеет вид на жительство в России — Яна Леонова. Ее арестовали во Франции якобы тоже за нарушение санкций. На мой взгляд, учитывая хорошее отношение между Россией и Белоруссией, ей, конечно, надо помогать. У нее очень серьезные проблемы со здоровьем, во французской тюрьме она не получает необходимой медицинской помощи», — добавил правозащитник.
Ранее российский летчик, правозащитник Константин Ярошенко рассказал aif.ru, что в ходе обмена заключенными между Россией и США американскому государству могут отдать прозападных оппозиционеров.