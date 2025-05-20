Назвавшая Путина главой Украины телеведущая снималась в сериале с Прилучным

Украинская телеведущая Ольга Бутко, которая назвала Владимира Путина президентом Украины в прямом эфире, снималась в российском сериале «Мажор» с актером Павлом Прилучным. Там она сыграла роль Инги, подруги Соколовского-старшего, сообщает Mash.
По данным издания, Бутко родом из Харькова. Выпускница Киевского университета Тараса Шевченко.
В свободное время она работала в качестве фотомодели, вела утренние передачи и путешествовала.
В 2012-м году она несколько раз прилетала в столицу для съемок, в соцсетях выкладывала фотографии с домом Правительства РФ и Москва-Сити, говорится в публикации.