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Назвавшая Путина главой Украины телеведущая снималась в сериале с Прилучным

Ольга Бутко родом из Харькова, в 2012-м году она несколько раз прилетала в столицу для съемок в российском сериале «Мажор».

Источник: Аргументы и факты

Украинская телеведущая Ольга Бутко, которая назвала Владимира Путина президентом Украины в прямом эфире, снималась в российском сериале «Мажор» с актером Павлом Прилучным. Там она сыграла роль Инги, подруги Соколовского-старшего, сообщает Mash.

По данным издания, Бутко родом из Харькова. Выпускница Киевского университета Тараса Шевченко.

В свободное время она работала в качестве фотомодели, вела утренние передачи и путешествовала.

В 2012-м году она несколько раз прилетала в столицу для съемок, в соцсетях выкладывала фотографии с домом Правительства РФ и Москва-Сити, говорится в публикации.