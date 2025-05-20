«Локомотив» отстранил Тикнизяна от тренировок после интервью

Защитник Наир Тикнизян был временно отстранен от тренировок московского «Локомотива» из-за интервью, данного им после игры с ЦСКА. Об этом решении клуба сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Иванов.
Основанием для отстранения послужили высказывания футболиста по завершении 29-го тура чемпионата.
Тикнизян заявил, что ощущает себя изгоем в команде и планирует по окончании сезона обратиться к руководству с просьбой о трансфере в другой клуб.
«Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, но в итоге оказался изгоем», — прокомментировал он ситуацию и отношения с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.
Тикнизян отметил, что после подобного отстранения о переходе в европейский клуб не может быть и речи.
В текущем сезоне, защитник сборной Армении, принял участие лишь в одном матче, против «Ахмата».