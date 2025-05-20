«Локомотив» отстранил Тикнизяна от тренировок после интервью

«Просто тяжело хранить молчание целый год и делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека был готов лечь костьми, но в итоге оказался изгоем», — прокомментировал он ситуацию и отношения с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.