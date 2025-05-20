Россиянам назвали первые признаки цифрового слабоумия

Специалист отметила, что человек хуже запоминает информацию, теряет способность концентрироваться и перестает критически оценивать данные, полагаясь на готовые ответы из интернета. Это приводит к ухудшению памяти, например, трудно запомнить номер телефона, или сложно сосредоточиться на одной задаче без отвлечения на уведомления. Кроме того, увлечение гаджетами вредит живому общению и провоцирует семейные конфликты из-за постоянного пребывания в виртуальном мире.