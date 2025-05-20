Россиянам назвали первые признаки цифрового слабоумия

Цифровая деменция — это не болезнь, а состояние, связанное с чрезмерным использованием гаджетов, сообщила психолог Екатерина Булгакова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, постоянное потребление информации через смартфоны, автоматизация задач и привычка к многозадачности ослабляют работу мозга.
Специалист отметила, что человек хуже запоминает информацию, теряет способность концентрироваться и перестает критически оценивать данные, полагаясь на готовые ответы из интернета. Это приводит к ухудшению памяти, например, трудно запомнить номер телефона, или сложно сосредоточиться на одной задаче без отвлечения на уведомления. Кроме того, увлечение гаджетами вредит живому общению и провоцирует семейные конфликты из-за постоянного пребывания в виртуальном мире.
Также употребление большого количества сладостей не только вредит фигуре, но и ускоряет старение организма, отметил ученый-геронтолог Алексей Москалев. Он пояснил, что избыток сахара ухудшает состояние кожи, сосудов и мозга, повышая риск ожирения, диабета и проблем с сердцем. Его слова приводит 360.ru.
Недостаток сна также серьёзно вредит здоровью, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. По его словам, если человек спит менее пяти часов в сутки, это ухудшает память и концентрацию, а также повышает вероятность развития диабета, депрессии, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет «Царьград».