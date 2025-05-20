Около 70 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ударом ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области. Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По словам представителей ведомства, атака пришлась на лагерь подготовки одного из спецподразделений вражеской армии около населенного пункта Шостка. Помимо живой силы, ВСУ также потеряли склад боеприпасов и порядка десяти автомобилей.
— Координаты цели были переданы расчетам… «Искандера», которые нанесли ракетный удар. В результате удара потери составили до 70 украинских военнослужащих, — передает сообщение министерства РИА Новости.
Группировка «Восток» до объявления перемирия продолжила наступательные действия и продвинулась в глубину обороны противника, в результате чего были уничтожены 195 украинских военнослужащих. Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 мая также сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» сорвали попытку украинских войск проникнуть на территорию Курской области.
Кроме того, Кадыров 7 апреля уведомил о том, что подразделение «Ахмата» успешно уничтожило радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-48, расположенную в районе села Уды в Харьковской области. Сами бойцы спецназа рассказали о боях с элитным подразделением ВСУ. «Ахмат» столкнулся с ними, когда те спешили на подмогу к погибшим от выстрела ручного огнемета украинским солдатам.