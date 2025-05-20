Около 70 бойцов ВСУ уничтожили ударом «Искандера» в Сумской области

Кроме того, Кадыров 7 апреля уведомил о том, что подразделение «Ахмата» успешно уничтожило радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-48, расположенную в районе села Уды в Харьковской области. Сами бойцы спецназа рассказали о боях с элитным подразделением ВСУ. «Ахмат» столкнулся с ними, когда те спешили на подмогу к погибшим от выстрела ручного огнемета украинским солдатам.