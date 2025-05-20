Бастрыкин заявил, что глава Мытищ увиливает от ответственности в деле о квартире мигрантам

«В Мытищах история до сих пор продолжается, больше полугода, она у меня на контроле, и то победить не можем. В Мытищах глава администрации Купецкая выдала сертификат на получение жилья мигрантам, которые очень недолго проживали в нашем отечестве, приписали себе еще двух детей, приписали, что якобы два каких-то брата участвовали в специальной военной операции, а на самом деле они судимы за распространение наркоты, и так дальше», — рассказал Бастрыкин.